В историческом центре Тулы снесли более 1 100 незаконных построек

15 Июль 2020 2020-07-15T17:23:23+03:00

Работы проводились с 2018 года

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С 2018 года в историческом центре Тулы снесли более 1 100 незаконных строений. Работы проводились на улицах Пирогова, Каминского, Жуковского, Староникитской и других улицах. В настоящее время снос незаконных построек продолжается.

Так, сегодня работы проводились на Денисовском переулке на территории дома № 10-б. Рабочие вывезли более 80 кубометров мусора и строительных остатков.

Работы будут продолжены на других улицах исторического центра города.

ИСТОЧНИК KP.RU