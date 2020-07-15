В историческом центре Тулы снесли более 1 100 незаконных построек
Работы проводились с 2018 года
Фото: Материалы пресс-служб
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С 2018 года в историческом центре Тулы снесли более 1 100 незаконных строений. Работы проводились на улицах Пирогова, Каминского, Жуковского, Староникитской и других улицах. В настоящее время снос незаконных построек продолжается.
Так, сегодня работы проводились на Денисовском переулке на территории дома № 10-б. Рабочие вывезли более 80 кубометров мусора и строительных остатков.
Работы будут продолжены на других улицах исторического центра города.
ИСТОЧНИК KP.RU