Тульский транспорт проверили на предмет соблюдения "масочного" режима

15 Июль 2020 2020-07-15T16:52:42+03:00

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15 июля в Туле состоялся очередной рейд по соблюдению гражданами «масочного» режима. Напомним, в регионе ослабили ограничительные меры по коронавирусу, но проверочные мероприятия продолжают проводить в усиленном режиме.

Так, накануне полиция проверила общественный транспорт: коммерческий и бюджетный. Примерно 40% пассажиров находились в масках, остальные — либо держали маску под рукой либо игнорировали соблюдение индивидуальной защиты вообще. Напомним, ношение масок обязательно в магазинах, торговых центрах и в общественном транспорте.

Пассажиров без масок просили выйти из транспорта и составляли административные материалы. То же самое касалось и водителей.

Всего за минувшие сутки полиция составила 52 административных протокола за указанное нарушение.

ИСТОЧНИК KP.RU