ДТП в тульских Кондуках: иномарка встала на крышу, пострадали двое
Авария произошла 14 июля
Фото: Материалы пресс-служб
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Вечером 14 июля возле тульских Кондуков произошло ДТП. На автодороге «Донской-Богородицк» 37-летний мужчина за рулем Toyota Camry не справился с управлением, вылетел в кювет и опрокинулся. Автомобиль встал на крышу.
Водитель получил различные травмы, его госпитализировали. Пострадала также 27-летняя девушка-пассажир автомобиля, ей оказали медпомощь на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU