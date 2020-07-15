ДТП в тульских Кондуках: иномарка встала на крышу, пострадали двое

15 Июль 2020 2020-07-15T15:38:34+03:00

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Вечером 14 июля возле тульских Кондуков произошло ДТП. На автодороге «Донской-Богородицк» 37-летний мужчина за рулем Toyota Camry не справился с управлением, вылетел в кювет и опрокинулся. Автомобиль встал на крышу.

Водитель получил различные травмы, его госпитализировали. Пострадала также 27-летняя девушка-пассажир автомобиля, ей оказали медпомощь на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU