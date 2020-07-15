Под Тулой молодой водитель на иномарке вылетел в кювет
Пострадала женщина-пассажир перевернувшегося авто
Фото: Материалы пресс-служб
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14 июля в Щекинском районе Тульской области произошло ДТП с участием двух иномарок.
Столкновение случилось на трассе «Подъезд к городу Туле», когда 49-летний мужчина находился за рулем Volkswagen Polo. Автомобилист неудачно развернулся и столкнулся с движущимся в попутном направлении Renault Logan.
От удара Renault с 21-летним молодым человеком за рулем вылетел в кювет. В ДТП пострадала 41-летняя женщина-пассажир автомобиля Renault. Ей оказали медпомощь на месте и отпустили.
ИСТОЧНИК KP.RU