Под Тулой молодой водитель на иномарке вылетел в кювет

15 Июль 2020 2020-07-15T15:27:41+03:00

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14 июля в Щекинском районе Тульской области произошло ДТП с участием двух иномарок.

Столкновение случилось на трассе «Подъезд к городу Туле», когда 49-летний мужчина находился за рулем Volkswagen Polo. Автомобилист неудачно развернулся и столкнулся с движущимся в попутном направлении Renault Logan.

От удара Renault с 21-летним молодым человеком за рулем вылетел в кювет. В ДТП пострадала 41-летняя женщина-пассажир автомобиля Renault. Ей оказали медпомощь на месте и отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU