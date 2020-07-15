В Туле осудят экс-участкового за "липовые" документы
В Туле бывший уполномоченный участковый пойдет под суд за фальсификацию доказательств должностным лицом.
Установлено, что в 2019 году мужчина занимал должность участкового уполномоченного полиции ОП «Зареченский». Желая повысить личные показатели эффективности работы, он сфальсифицировал четыре протокола об административном правонарушении. Так в «липовых» документах, экс-участковый написал о якобы распитии гражданами алкогольных напитков в общественных местах.
Данное уголовное дело направили в Зареченский районный суд города для дальнейшего рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU