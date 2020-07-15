В Туле осудят экс-участкового за "липовые" документы

15 Июль 2020 2020-07-15T13:50:05+03:00

бывший полицейский сфальсифицировал акты о распитии алкоголя в общественных местах

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В Туле бывший уполномоченный участковый пойдет под суд за фальсификацию доказательств должностным лицом.

Установлено, что в 2019 году мужчина занимал должность участкового уполномоченного полиции ОП «Зареченский». Желая повысить личные показатели эффективности работы, он сфальсифицировал четыре протокола об административном правонарушении. Так в «липовых» документах, экс-участковый написал о якобы распитии гражданами алкогольных напитков в общественных местах.

Данное уголовное дело направили в Зареченский районный суд города для дальнейшего рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU