Туляку выплатили пособие по безработице с помощью сил прокуратуры

15 Июль 2020 2020-07-15T12:25:00+03:00

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Тульские прокуроры нагрянули с проверкой в региональный «Центр занятости населения» после обращения местного жителя. Как утверждал заявитель, в учреждении нарушили его социальные права в получении денежной помощи.

Так было установлено, что с 29 апреля этого года заявитель состоит на учете в «Центре занятости населения Тульской области» в качестве безработного. Однако в свою социальную денежную поддержку заявитель вовремя так и не получил. Чтобы исправить несправедливость, прокурор внес руководителю центра занятости представление, которое было рассмотрено и удовлетворено.

После этого мужчина наконец-то получил свою соцпомощь в полном объёме. А три должностных лица учреждения были привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU