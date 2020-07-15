В Туле розыскивают родсвенников погибщего в войне красноармейца

15 Июль 2020 2020-07-15T12:15:25+03:00

Солдат умер в 1943 году в городе Павлоград

Изменить размер текста: A A

В городе Павлоград прошёл розыск и установление имён погибших советских солдат во времена ВОВ, а именно в феврале 1943 года, освобождая данный город. Организаторами таких исторических мероприятий стала группа «Поиск», состоящая из учителей и старшеклассников общеобразовательной павлоградской школы № 12.

Так, среди найденных 56 солдат оказался и наш земляк - Алексей Михайлович Юхашников. Как было установлено, тульский красноармеец родился в 1922 году в Туле, отсюда же и отправился на фронт. Последним местом службы солдата стала 35 гвардейская стрелковая дивизия. 17 февраля 1943 года туляка убили при освобождении Павлограда.

Активисты группы «Поиск» просят в поиске родственников погибшего красноармейца. Так с «поисковиками» можно связаться по телефону 050 77 26 717 или электронной почте: school12.pavlograd.dn@gmail.com

ИСТОЧНИК KP.RU