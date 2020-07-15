В больницах Тульской области начала возрождаться плановая госпитализация

15 Июль 2020 2020-07-15T10:41:17+03:00

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Тульская область продолжает оживать после коронавирусных ограничений. Так в регионе снова входят в строй больницы и поликлиники, возвращая тулякам плановую госпитализацию. Те пациенты, у которых была запланирована операционная помощь, остались без нее во время эпидемии коронавируса. Теперь же все отложенные дела возвращаются в реализацию с учётом соблюдения всех санитарных норм.

Так, первых пациентов приняли отделения офтальмологии и ортопедии в Новомосковской городской клинической больнице. Сюда за медицинской помощью обращаются жители Новомосковского, Кимовского, Венёвского, Узловского, Богородицкого районов и города Донского. Также, в привычный рабочий режим вошло и ортопедическое отделение больницы. Три пациента уже получили необходимую операционную помощь.

Травматологическую и ортопедическую помощь возобновили ещё и в больницах Ефремова, Алексина и Донского. Офтальмологические операции снова начали проводить в Ваныкинской больнице в Туле.

ИСТОЧНИК KP.RU