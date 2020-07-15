Сильный ветер повалил в Туле 18 деревьев

14:00

ООО «Дом Прессы» информирует о готовности для размещения агитационных материалов по дополнительным выборам депутатов Тульской областной Думы 7 созыва, назначенных на 13.09.2020 г. в газете «Комсомольская правда» в Туле и в сетевом издании www.tula.kp.ru