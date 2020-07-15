Сильный ветер повалил в Туле 18 деревьев
В городе активизированы службы жизнеобеспечения
Фото: Архив "КП"
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14 июля в Туле целый день шел дождь. Из-за разгула стихии было повалено 18 деревьев в территориальных округах города.
Также вода скопилась по ул. Металлургов; ул. Каминского/пр. Ленина; ул. Степанова; ул. Дм. Ульянова (плотина); ул. Курковая в районе ул. Литейная; Красноармейский пр./Лейтейзена. Застои были устранены.
Синоптики прогнозируют сохранение пасмурной погоды и обильных осадков 15 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU