После вмешательства прокуратуры УК отремонтировала протекающую крышу дома в Тульской области
В отношении должностного лица было возбуждено дело
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В Узловой УК ненадлежащим образом содержала общее имущество жилого дома по улице Горняцкая, 16. В результате протекла кровля над квартирой местного жителя.
Межрайонная прокуратура внесла генеральному директору ООО «Управляющая компания «Жилфонд» представление. Также в отношении должностного лица УК возбуждено дело об административном правонарушении. После этого кровлю отремонтировали.
ИСТОЧНИК KP.RU