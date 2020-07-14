2020-07-14T17:45:42+03:00
Происшествия

После вмешательства прокуратуры УК отремонтировала протекающую крышу дома в Тульской области

В отношении должностного лица было возбуждено дело
Мария ВЛАСОВА
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В Узловой УК ненадлежащим образом содержала общее имущество жилого дома по улице Горняцкая, 16. В результате протекла кровля над квартирой местного жителя.

Межрайонная прокуратура внесла генеральному директору ООО «Управляющая компания «Жилфонд» представление. Также в отношении должностного лица УК возбуждено дело об административном правонарушении. После этого кровлю отремонтировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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