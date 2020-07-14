До 1 января границы Тульской области уточнят

14 Июль 2020 2020-07-14T17:55:49+03:00

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До 1 января 2021 года в ЕГРН внесут актуальную информацию о границах субъектов, населённых пунктов и муниципальных образований Тульской области. Об этом говорили на оперативном совещании в правительстве региона.

Границы региона зафиксированы лишь на крупномасштабной карте 1958 года. Это создает сложности на приграничных территориях для работы правоохранительных органов, медицинских учреждений, органов местного самоуправления, а также порождает имущественные споры.

Сейчас в ЕГРН содержатся сведения о координатном описании линии границ между Тульской и Калужской областями, а также между Тульской и Липецкой областями. Описаны, но еще не внесены в реестр местоположения границ между Тульской и Орловской, Тульской и Рязанской, Тульской и Московской областями.

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ИСТОЧНИК KP.RU