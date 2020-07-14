2020-07-14T17:15:57+03:00
Общество

16 июля многим тулякам отключат электроэнергию

Публикуем список отключаемых адресов
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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16 июля многим тулякам отключат электроэнергию16 июля многим тулякам отключат электроэнергиюФото: Алексей ФОКИН
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16 июля во многих тульских домах снова пропадёт свет. Отключение электроэнергии будет связано с проведением плановых ремонтно-профилакитических работ на объектах электроснабжения. Это будет связано с проведением ремонтно-профилактических работ на объектах электроснабжения.

Так 16 июля с 9.00 до 17.00 без света останутся следующие адреса:

п. Косая Гора: ул. Пирогова, 2-а, 2-23; ул. Вахрушева, 1-а, 1-б, 3-а, 3, 5, 6, 8, 11, 12; ул. Некрасова, 1-19 (нечётн.), 2-24 (чётн.); ул. Космонавтов, 1-17 (нечётн.), 2-18 (чётн.); ул. Папанина, 1-а, 1-б, 1-33 (нечётн.), 2-38 (чётн.), 33-а; ул. Маяковского, 1-41 (нечётн.), 2-а, 2-40 (чётн.); Артезианская скважина - д. Рвы; ул. Малиновая засека, 4, 8, 11-61 (нечётн.), 20-28 (чётн.); ул. Стрекаловская, 15-39 (нечётн.), 48-76 (чётн.); ул. Макаренко, 1-11 (нечётн.), 2-8 (чётн.); пер. Вахрушева, 1-10, 13, 13-а, 13-б

п. Косая Гора: ул. Пирогова, 2-а, 2-23; ул. Вахрушева, 1-а, 1-б, 3-а, 3, 5, 6, 8, 11, 12; ул. Некрасова, 1-19 (нечётн.), 2-24 (чётн.); ул. Космонавтов, 1-17 (нечётн.), 2-18 (чётн.); ул. Папанина, 1-а, 1-б, 1-33 (нечётн.), 2-38 (чётн.), 33-а; ул. Маяковского, 1-41 (нечётн.), 2-а, 2-40 (чётн.); Артезианская скважина - д. Рвы; ул. Малиновая засека, 4, 8, 11-61 (нечётн.), 20-28 (чётн.); ул. Стрекаловская, 15-39 (нечётн.), 48-76 (чётн.); ул. Макаренко, 1-11 (нечётн.), 2-8 (чётн.); пер. Вахрушева, 1-10, 13, 13-а, 13-б

13-й пр-зд, 1-а, 1-б, 1-в; 27-й пр-зд, 1-26; 28-й пр-зд, 1-17 (нечётн.), 2-24 (чётн.); 12-й пр-зд, 20-44, 20-а-46-а; ул. Речная, 12-70 (чётню.), 11-67 (нечётн.); ул. Карпова, 18-26 (чётн.), 21-31 (нечётн.); 6-й пр-зд, 19-40; 3-й Речной пр-зд, 1-11; 4-й Речной пр-зд, 1-10; 11-й пр-зд, 24-40 (чётн.), 21-37 (нечётн.); 12-й пр-зд, 10-19; 8-й пр-зд, 27; 9-й пр-зд, 20-32 (чётн.), 23-39 (нечётн.); 10-й пр-зд, 22-38 (чётн.), 23-39 (нечётн.)

ул. Фр. Энгельса, 68, 68-б, 72

ул. Демидовская, 54, 56 к. 1, 56 к. 2, 56 к. 3

ул. Кропоткина, 37-а, 37, 41, 41-в; ул. Н. Неман, 1; ул. Писемского, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Куренкова, 45, 47, 49, 54, 56, 56-а; ул. Грибоедова, 64, 66, 68, 70, 63, 65; ул. Гончарова, 1-7

ул. Гончарова, 8, 9, 10; ул. Писемского, 17-37 (нечётн.), 18-34 (чётн.), 28-а

ул. Галкина, 263-275, 279-285 (нечётн.), 292 294, 296, 300, 300-а; ул. Боборыкина, 1-а-ж, 1-е; ул. Писемского, 36-54, 48-а, 45-а; ул. Гагарина, 3-11 (нечётн.); ул. Гончарова, 23-34, 32-а; ул. Красина, 60, 62, 66-72 (чётн.), 59, 63-71 (нечётн.

ул. 1-я Гостеевская, 1-10; ул. 2-я Гостеевская, 1-10; ул. 3-я Гостеевская, 1-а, 1-б, 1-в, 1-8; ул. Станиславского, 105, 115; ул. Шевченко, 67-81 (нечётн.), 70-90 (чётн.), 90-а; ул. С. Стальского, 7, 9; ул. Водоохранная, 43-а, 44-б, 44-а, 41-53, 48-а, 48-б, 48-в, 49-а, 49-б

ул. Степанова, 10, 12, 14; ул. Пролетарская Набережная, 29-48

п. Комарки: ул. Комарская, 1, 2, 3, 3-а, 8, 9, 9-а; 1-2-3-4-5-6-й Комарские пр-ды

п. Овсянниково: ул. Железнодорожная, 11-24; 2-й пр-зд, 1-10; ул. Станционная, 2-а, 3

ИСТОЧНИК KP.RU

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