14 Июль 2020 2020-07-14T16:49:29+03:00

В Тульской области в рабочий режим возвращаются кружки и секции Фото: Алексей ФОКИН

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По новым внесённым губернатором региона изменениями в Указ №41 по коронавирусу, Тулы и область начинают оживать. Так, опираясь на новые разрешения, с 13 июля в регионе снова начинают открывать свои двери учреждения дополнительного образования - кружки и секции. Учреждения будут продолжать свою привычную деятельность, но только при строгом следовании рекомендаций Роспотребнадзора.

Помимо этого, с 15 июля в Тульской области снова возобновляется деятельность полустационарных отделений для несовершеннолетних и кабинетов ранней помощи в учреждениях социального обслуживания.

Отметим, что уже с13 июля в Туле снова открылись в штатном режиме детские сады.

ИСТОЧНИК KP.RU