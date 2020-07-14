2020-07-14T16:49:29+03:00
Общество

В Тульской области в рабочий режим возвращаются кружки и секции

В регионе отменили ранее введенные ограничения
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Тульской области в рабочий режим возвращаются кружки и секцииВ Тульской области в рабочий режим возвращаются кружки и секцииФото: Алексей ФОКИН
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По новым внесённым губернатором региона изменениями в Указ №41 по коронавирусу, Тулы и область начинают оживать. Так, опираясь на новые разрешения, с 13 июля в регионе снова начинают открывать свои двери учреждения дополнительного образования - кружки и секции. Учреждения будут продолжать свою привычную деятельность, но только при строгом следовании рекомендаций Роспотребнадзора.

Помимо этого, с 15 июля в Тульской области снова возобновляется деятельность полустационарных отделений для несовершеннолетних и кабинетов ранней помощи в учреждениях социального обслуживания.

Отметим, что уже с13 июля в Туле снова открылись в штатном режиме детские сады.

ИСТОЧНИК KP.RU

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