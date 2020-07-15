15 Июль 2020 2020-07-14T16:43:17+03:00

В Туле улицу Демонстрации перекроют на два дня из-за ремонта Фото: Алексей ФОКИН

Ограничения будут введены с 17 по 19 июля

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С 17 до 19 июля в Туле будет ограничена для движения улица Демонстрации. Такие изменения будут связаны с проводимыми ремонтными работами.

Так с 8:00 17 июля до 22:00 19 июля на участке от ул. Халтурина до ул. Лейтейзена запретят остановку, стоянку и движение всех видов транспортных средств.

Также на данный период изменят схему движения и автобусы № 12, 55.

Автобус №12 - Завод РТИ - Птицефабрика "Тульская": ул. Сурикова - ул. Макаренко - ул. Болдина - ул. Дмитрия Ульянова - ул. Первомайская – ул. Фрунзе – Красноармейский пр. - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Кирова - ул. Каракозова - ул. Индустриальная - Веневское шоссе

Автобус №55 - Ивановские дачи - 12 проезд (Мясново): ул. Шоссейная - Щекинское шоссе - пр-т Ленина - ул. Станиславского - ул. Николая Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская – Красноармейский пр – ул. Фрунзе - ул. Первомайская - ул. Дмитрия Ульянова - Красноармейский пр-т - ул. Фрунзе - ул. Коминтерна - ул. Федора Смирнова - Павшинский мост - ул. Чмутова

ИСТОЧНИК KP.RU