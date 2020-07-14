В Туле на Косой Горе при ДТП с маршруткой пострадал ребенок
11-летняя девочка была госпитализирована
Фото: Материалы пресс-служб
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В понедельник, 13 июля, в 16:30 в поселке Косая Гора на ул. Максима Горького мужчина 1954 года рождения — водитель автомобиля Lada Kalina — при выезде с второстепенной дороги на главную не предоставил преимущества в движении маршрутному транспорту Peugeot Boxer и тем самым стал виновником ДТП.
В результате аварии пострадала несовершеннолетняя пассажирка маршрутки, девочка 2009 года рождения. Она получила различные травмы и была госпитализирована.
ИСТОЧНИК KP.RU