2020-07-14T15:58:20+03:00
Происшествия

В Туле на Косой Горе при ДТП с маршруткой пострадал ребенок

11-летняя девочка была госпитализирована
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Материалы пресс-службФото: Материалы пресс-служб
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В понедельник, 13 июля, в 16:30 в поселке Косая Гора на ул. Максима Горького мужчина 1954 года рождения — водитель автомобиля Lada Kalina — при выезде с второстепенной дороги на главную не предоставил преимущества в движении маршрутному транспорту Peugeot Boxer и тем самым стал виновником ДТП.

В результате аварии пострадала несовершеннолетняя пассажирка маршрутки, девочка 2009 года рождения. Она получила различные травмы и была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU

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