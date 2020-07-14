В Туле на Косой Горе при ДТП с маршруткой пострадал ребенок

14 Июль 2020 2020-07-14T15:58:20+03:00

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В понедельник, 13 июля, в 16:30 в поселке Косая Гора на ул. Максима Горького мужчина 1954 года рождения — водитель автомобиля Lada Kalina — при выезде с второстепенной дороги на главную не предоставил преимущества в движении маршрутному транспорту Peugeot Boxer и тем самым стал виновником ДТП.

В результате аварии пострадала несовершеннолетняя пассажирка маршрутки, девочка 2009 года рождения. Она получила различные травмы и была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU