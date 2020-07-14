Жителям села Селиваново после жалоб пересчитали плату за электричество

14 Июль 2020 2020-07-14T15:56:36+03:00

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Жителям села Селиваново Щекинского района после жалоб пересчитали плату за электроэнергию.

Электроснабжение дома осуществляется от трансформаторной подстанции, которая относится к Крапивенскому лесхоз-техникуму.

В марте 2020 года было принято решение о передаче абонентов энергосбытовой компании.

Ввиду длительного оформления соглашений между двумя организации квитанции на оплату электроэнергии за апрель выставили и техникуму, и компании. Сейчас ситуация урегулирована.

ИСТОЧНИК KP.RU