Жителям села Селиваново после жалоб пересчитали плату за электричество
Причиной стало длительное оформление соглашений
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Жителям села Селиваново Щекинского района после жалоб пересчитали плату за электроэнергию.
Электроснабжение дома осуществляется от трансформаторной подстанции, которая относится к Крапивенскому лесхоз-техникуму.
В марте 2020 года было принято решение о передаче абонентов энергосбытовой компании.
Ввиду длительного оформления соглашений между двумя организации квитанции на оплату электроэнергии за апрель выставили и техникуму, и компании. Сейчас ситуация урегулирована.
ИСТОЧНИК KP.RU