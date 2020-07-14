При аварии в Тульской области пострадал 74-летний водитель

14 Июль 2020 2020-07-14T15:50:06+03:00

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Вчера, 13 июля, в Плавском районе Тульской области на 246-ом км автодороги М-2 «Крым» произошло ДТП с участием автомобилей «ИЖ2126-030» и «DAF XF 95.430» с прицепом Shmitz.

По предварительной информации, водитель 1946 года рождения, управляя отечественным автомобилем, при выезде с второстепенной дороги на главную на запрещающий сигнал светофора не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение и иномаркой под управлением 1960 года рождения.

В результате аварии водитель «ИЖ2126-030» получил различные травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU