Тульский гипермаркет получил штраф за нарушение санитарных норм

14 Июль 2020 2020-07-14T15:24:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В гипермаркете «Глобус» прокуратура обнаружила нарушения санитарных норм. В частности, отсутствовало отдельное помещение для временной изоляции сотрудников с признаками ОРВИ, ухудшения здоровья.

В ряде торговых помещений не была нанесена разметка, определяющая социальную дистанцию между посетителями, места общего пользования работников гипермаркета не были обеспечены дезинфицирующими средствами, мылом. Не производилась регулярная дезинфекция полов, оборудования, поверхностей. Выявленные нарушения создавали условия для распространения инфекции.

Санитарный врач организации привлечен к административной ответственности по статье "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения". Ему назначен штраф в размере 50 тыс. рублей.

Нарушения устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU