В Туле при пожаре на ул. Галкина спасены 15 человек

14 Июль 2020 2020-07-14T14:56:24+03:00

В результате происшествия пострадал один человек

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 14 июля, в Туле в квартире на ул. Галкина произошел пожар. Сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» в 11:51. На место незамедлительно выехали 4 пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах.

В течении 17 минут пожарные боролись о открытым огнем, в 12:12 возгорание было полностью ликвидировано.

В результате происшествия имеется один пострадавший. Звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу были спасены 15 человек. В квартире полностью выгорел зал размером 3х5 м, стены и потолок закоптились по всей площади.

Причина пожара устанавливается специалистами.

ИСТОЧНИК KP.RU