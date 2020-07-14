В Туле при пожаре на ул. Галкина спасены 15 человек
Сегодня, 14 июля, в Туле в квартире на ул. Галкина произошел пожар. Сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» в 11:51. На место незамедлительно выехали 4 пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах.
В течении 17 минут пожарные боролись о открытым огнем, в 12:12 возгорание было полностью ликвидировано.
В результате происшествия имеется один пострадавший. Звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу были спасены 15 человек. В квартире полностью выгорел зал размером 3х5 м, стены и потолок закоптились по всей площади.
Причина пожара устанавливается специалистами.
ИСТОЧНИК KP.RU