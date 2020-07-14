Туляки с ул. Станиславского на протяжении четырех лет жалуются на перебои с отоплением

14 Июль 2020 2020-07-14T14:33:48+03:00

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Жители дома № 6 по улице Станиславского Тулы пожаловались на некачественные услуги по горячему водоснабжению и отоплению дома. Этой проблеме 4 года. Обращение туляков было озвучено в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

Котельная на территории 106 гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии была введена в эксплуатацию в 1974 году. Ее отремонтируют к началу отопительного сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU