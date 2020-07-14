15 июля в южной части Тулы пройдут отключения холодной воды
15 июля в части Тулы будет прекращена подача холодной воды, связанная с проведением плановых ремонтных работ на Непрейковском водозаборе. Работы планируется выполнить с 8:00 15 июля до 8:00 16 июля.
Таким образом, в течение суток будет наблюдаться пониженное давление холодного водоснабжения в Южной части Советского Центрального и Привокзального районов города южнее ул. Гоголевской в квартале, ограниченном ул. пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе, д. Гостеевка, Новомосковское шоссе, в районе «Зеленстроя».
В населенных пунктах: Косая гора, Менделеевский, Басово- Прудный, Старо-Басово, Скуратовских поселках, д. Варваровка, п. Рассвет, п. Иншинский, п. Хопилово, д. Китаевка, д. Верхнее и Нижнее Волохово будет прекращена подача холодной воды.
Для жителей Центрального, Советского, Привокзального округов в течение дня будет организована бесплатная раздача питьевой и технической воды по графику. Туляков просят заранее запастись водой.
По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
Адреса выдачи технической воды:
Центральный территориальный округ (8:00 — 21:00)
Скуратовский микрорайон, д. 8;
п. Менделеевский, ул. Ленина, д. 19.
Советский территориальный округ (8:00 — 21:00)
пр. Ленина, д. 74-76;
ул. Болдина, д. 104 («Славянский бульвар»).
Привокзальный территориальный округ (8:00 — 21:00)
п. Иншинский, д. 9;
п. Косая Гора, ул. Гагарина, д. 2 (площадь ДК Косогорец).
Адреса питьевой воды:
8:00 — 14:00 пос. 2-ой Западный, ул. Новоселов, 4, корп. 2;
п. Косая Гора, ул. Октябрьская, д. 1.
Адреса размещения киосков:
Время работы с 8:00 до 20:00.
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