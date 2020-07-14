15 июля в южной части Тулы пройдут отключения холодной воды

14 Июль 2020 2020-07-14T14:35:36+03:00

Для туляков будет организована раздача питьевой и технической воды

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15 июля в части Тулы будет прекращена подача холодной воды, связанная с проведением плановых ремонтных работ на Непрейковском водозаборе. Работы планируется выполнить с 8:00 15 июля до 8:00 16 июля.

Таким образом, в течение суток будет наблюдаться пониженное давление холодного водоснабжения в Южной части Советского Центрального и Привокзального районов города южнее ул. Гоголевской в квартале, ограниченном ул. пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе, д. Гостеевка, Новомосковское шоссе, в районе «Зеленстроя».

В населенных пунктах: Косая гора, Менделеевский, Басово- Прудный, Старо-Басово, Скуратовских поселках, д. Варваровка, п. Рассвет, п. Иншинский, п. Хопилово, д. Китаевка, д. Верхнее и Нижнее Волохово будет прекращена подача холодной воды.

Для жителей Центрального, Советского, Привокзального округов в течение дня будет организована бесплатная раздача питьевой и технической воды по графику. Туляков просят заранее запастись водой.

По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Адреса выдачи технической воды:

Центральный территориальный округ (8:00 — 21:00)

Скуратовский микрорайон, д. 8;

п. Менделеевский, ул. Ленина, д. 19.

Советский территориальный округ (8:00 — 21:00)

пр. Ленина, д. 74-76;

ул. Болдина, д. 104 («Славянский бульвар»).

Привокзальный территориальный округ (8:00 — 21:00)

п. Иншинский, д. 9;

п. Косая Гора, ул. Гагарина, д. 2 (площадь ДК Косогорец).

Адреса питьевой воды:

8:00 — 14:00 пос. 2-ой Западный, ул. Новоселов, 4, корп. 2;

п. Косая Гора, ул. Октябрьская, д. 1.

Адреса размещения киосков:

Время работы с 8:00 до 20:00.

№32 — пр. Ленина, д. 131

№33 — пр. Ленина, д. 143

№51 — Генерала Маргелова, д. 1

№42 — Серебровская, д. 22

№52 — Серебровская, д. 16

№49 — Новомосковская, д. 11

№26 — Циолковского, д. 5

№21 — Н. Руднева, д. 72

№31 — Н. Руднева, д. 53

№39 — пр. Ленина, 74-а

№44 — Седова, д. 2

№48 — Михеева, д. 8.

ИСТОЧНИК KP.RU