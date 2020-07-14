2020-07-14T14:18:28+03:00
Происшествия

Туляк убил знакомого в тепловом коллекторе на ул. Путейской

Следственный комитет возбудил уголовное дело
Мария ВЛАСОВА
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Фото: СУ СК РФ по Тульской областиФото: СУ СК РФ по Тульской области
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В тепловом коллекторе по улице Путейской в Туле произошло убийство. Пьяный 34-летний мужчина в ходе ссоры ударил ножом в грудь 61-летнего знакомого. От полученной травмы потерпевший скончался на месте происшествия.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство». В ходе проверки показаний на месте обнаружено и изъято орудие преступления. Подозреваемый задержан, решается вопрос о его заключении под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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