Туляк убил знакомого в тепловом коллекторе на ул. Путейской
Следственный комитет возбудил уголовное дело
Фото: СУ СК РФ по Тульской области
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В тепловом коллекторе по улице Путейской в Туле произошло убийство. Пьяный 34-летний мужчина в ходе ссоры ударил ножом в грудь 61-летнего знакомого. От полученной травмы потерпевший скончался на месте происшествия.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство». В ходе проверки показаний на месте обнаружено и изъято орудие преступления. Подозреваемый задержан, решается вопрос о его заключении под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU