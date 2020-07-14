2020-07-14T12:58:44+03:00
Происшествия

В Тульской области в затопленном карьере утонул 16-летний молодой человек

По данному факту проводится доследственная проверка
Мария ВЛАСОВА
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В поселке Партизан Узловского района утонул 16-летний молодой человек. По предварительным данным, парень не умел плавать. Для купания выбрал затопленный карьер. Он зашел в воду, нырнул и не появился на поверхности. Карьер не был предназначен для купания.

Следственным отделом по городу Узловая СУ СК России по Тульской области проводится доследственная проверка. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Туляков в очередной раз просят соблюдать правила пребывания на воде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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