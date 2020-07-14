В поджоге квартиры на ул. Серебровской в Туле подозревают женщину с психическим заболеванием

14 Июль 2020 2020-07-14T12:53:37+03:00

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В поджоге квартиры на ул. Серебровской в Туле подозревают 38-летнюю женщину с психическим заболеванием. Она устроила пожар на своей жилплощади и покинула ее. В результате огонь распространился на другие квартиры многоэтажного дома и привел к гибели трех человек - двух мужчин и женщины.

По данному факту следственными органами СК РФ по Тульской возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Следователь готовит ходатайство о помещении подозреваемой в психиатрический стационар для проведения экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU