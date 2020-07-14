2020-07-14T12:53:37+03:00
Происшествия

В поджоге квартиры на ул. Серебровской в Туле подозревают женщину с психическим заболеванием

Возбуждено уголовное дело
Мария ВЛАСОВА
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Фото: СУ СК РФ по Тульской областиФото: СУ СК РФ по Тульской области
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В поджоге квартиры на ул. Серебровской в Туле подозревают 38-летнюю женщину с психическим заболеванием. Она устроила пожар на своей жилплощади и покинула ее. В результате огонь распространился на другие квартиры многоэтажного дома и привел к гибели трех человек - двух мужчин и женщины.

По данному факту следственными органами СК РФ по Тульской возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Следователь готовит ходатайство о помещении подозреваемой в психиатрический стационар для проведения экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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