2020-07-14T12:18:54+03:00
Общество

В Туле скончалась врач-эпидемиолог Демина Любовь Васильевна

Любовь Васильевна 32 года проработала в санитарной службе
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

11 июля 2020 года скончалась тульский врач-эпидемиолог, главный эксперт Управления Роспотребнадзора по Тульской области Любовь Васильевна Демина.

Любовь Васильевна свою трудовую деятельность начала в 1988 году, после окончания медицинского института, в санэпидстанции Центрального района г. Тулы и проработала в Службе 32 года.

За многолетний труд Любовь Васильевна награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, пямятной медалью «95 лет Госсанэпидслужбе России», отмечена Благодарностью Губернатора Тульской области.

Выражаем соболезнование родственникам и близким.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской области в затопленном карьере утонул 16-летний молодой человек
В поджоге квартиры на ул. Серебровской в Туле подозревают женщину с психическим заболеванием
В Туле скончалась врач-эпидемиолог Демина Любовь Васильевна
В Туле на ул. Демонстрации временно ограничат движение
Туляк, совершивший множественные преступления, отправится на принудительное лечение
Одиннадцать тульских медработников увековечены в списке памяти
Тульский «Арсенал» пока не ищет главного тренера для команды
Погода в Туле 14 июля: облачно и дождливо
В Тульской области внесли новые коррективы в коронавирусные ограничения
В Тульской области снова открывают свои двери кафе и рестораны
14 июля туляки с улицы Металлургов останутся без холодной воды
Гражданин Узбекистана чуть было не убил своего тульского собутыльника
В Тульской области сошел с рельсов грузовой поезд: движение в обе стороны восстановлено
В Тульской области 59 человек с коронавирусом находятся в реанимации
В Тульской области начнет работать горячая линия для двойников должников
Гроссмейстер Владимир Егоров из Тулы возглавил рейтинг по русским шашкам
На Черепетском водохранилище в Тульской области женщина попала под моторную лодку
В Тульской области из-за высокой температуры двух школьников не пустили на ЕГЭ
При пожаре на ул. Серебровской в Туле погибли трое: СК возбудил уголовное дело
В Туле госпиталь для пациентов с коронавирусом в манеже «Арсенал» закроют к 1 августа
«Ростелеком» расширил линейку решений для кибербезопасности сервисом взаимодействия с ГосСОПКА