В Туле скончалась врач-эпидемиолог Демина Любовь Васильевна
11 июля 2020 года скончалась тульский врач-эпидемиолог, главный эксперт Управления Роспотребнадзора по Тульской области Любовь Васильевна Демина.
Любовь Васильевна свою трудовую деятельность начала в 1988 году, после окончания медицинского института, в санэпидстанции Центрального района г. Тулы и проработала в Службе 32 года.
За многолетний труд Любовь Васильевна награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, пямятной медалью «95 лет Госсанэпидслужбе России», отмечена Благодарностью Губернатора Тульской области.
Выражаем соболезнование родственникам и близким.
ИСТОЧНИК KP.RU