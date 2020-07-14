В Туле скончалась врач-эпидемиолог Демина Любовь Васильевна

14 Июль 2020 2020-07-14T12:18:54+03:00

Любовь Васильевна 32 года проработала в санитарной службе

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11 июля 2020 года скончалась тульский врач-эпидемиолог, главный эксперт Управления Роспотребнадзора по Тульской области Любовь Васильевна Демина.

Любовь Васильевна свою трудовую деятельность начала в 1988 году, после окончания медицинского института, в санэпидстанции Центрального района г. Тулы и проработала в Службе 32 года.

За многолетний труд Любовь Васильевна награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, пямятной медалью «95 лет Госсанэпидслужбе России», отмечена Благодарностью Губернатора Тульской области.

Выражаем соболезнование родственникам и близким.

ИСТОЧНИК KP.RU