2020-07-14T12:05:14+03:00
Общество

В Туле на ул. Демонстрации временно ограничат движение

Запрет будет действовать с 8:00 17 июля до 22:00 19 июля
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Туле на ул. Демонстрации вводятся ограничения движения движения транспорта. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ дорожного покрытия на участке от ул. Халтурина до ул. Лейтейзена.

Таким образом, на данном участке дороги с 8:00 17 июля 2020 года до 22:00 19 июля 2020 года будет ограничено движение всех видов транспорта, а также запрещена остановка и стоянка.

На период ограничений движение автобусов маршрутов №12 и №55 будет осуществляться по измененной схеме:

Маршрут №12 (Завод РТИ — Птицефабрика «Тульская») - ул. Сурикова - ул. Макаренко - ул. Болдина - ул. Дмитрия Ульянова - ул. Первомайская – ул. Фрунзе – Красноармейский пр. - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Кирова - ул. Каракозова - ул. Индустриальная - Веневское шоссе;

Маршрут №55 (Ивановские дачи — 12 проезд (Мясново)) - ул. Шоссейная - Щекинское шоссе - пр-т Ленина - ул. Станиславского - ул. Николая Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская – Красноармейский пр - ул. Фрунзе - ул. Первомайская - ул. Дмитрия Ульянова - Красноармейский пр-т - ул. Фрунзе - ул. Коминтерна - ул. Федора Смирнова - Павшинский мост - ул. Чмутова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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