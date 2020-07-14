2020-07-14T11:49:35+03:00
Происшествия

Туляк, совершивший множественные преступления, отправится на принудительное лечение

В ходе проведения комплекса мер и судебно-психиатрической экспертизы у молодого человека были выявлены признаки хронического психического расстройства
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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24-летний туляк обвиняется в совершении множественных преступлений, предусмотренных статьями 105 (убийство) п. «а» ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное в отношении двух лиц), ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 2 ст. 161 (покушение на грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья), п. «в» ч. 2 ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия), ч. 3 ст. 327 УК РФ (хранение в целях использования и использование заведомо поддельного паспорта гражданина).

Еще в августе 2018 года молодой человек, находясь около центрального пруда в парке им. П.П. Белоусова, нанес своему знакомому множество ударов по голове твердым предметом в ответ на агрессивные действия последнего. После этого он скрылся с места преступления, оставив потерпевшего с черепно-мозговой травмой в безлюдном месте, исключающем возможность оказания своевременной медицинской помощи. В итоге от полученных повреждений потерпевший скончался в больнице.

В этом же месяце фигурант уголовного дела попытался похитить из магазина, расположенного в Ленинском районе Тульской области, товарно-материальные ценности на 744 рубля. Оказав активное сопротивление охранникам гипермаркета, он распылил им в лицо газовый балончик. Преступник был задержан на месте противоправного деяния.

Также в сентябре того же года между домами на ул. Братьев Жабровых преступник в ответ на агрессивные действия незнакомого мужчины нанес ему неустановленным твердым предметом множество ударов по голове и туловищу. В результате потерпевший скончался на месте происшествия от закрытой черепно-мозговой травмы и множественным колото-резаных ран на туловище.

Кроме того, в ходе конфликта с охранником магазина, находящегося на ул. Фрунзе, обвиняемый нанес ему металлическим предметом удар в область лица и головы, причинив тем самым последнему легкий вред здоровью.

Помимо этого, фигурант уголовного дела для приобретения сим-карт для мобильных телефонов использовал найденный им паспорт гражданина РФ, переклеив фотография владельца паспорта на свою.

В ходе расследования уголовного дела следователями СК России проведён комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования проведены судебно-медицинские, психолого-психиатрические, трассологические, генотипоскопические, медико-криминалистические судебные экспертизы, проведены допросы очевидцев и свидетелей совершенных преступлений. Комиссия судебно-психиатрических экспертов обнаружила у молодого человека признаки хронического психического расстройства, которое лишает его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

По итогам расследования уголовное дело было направлено в суд для решения вопроса о применении в отношении мужчины принудительной меры медицинского характера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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