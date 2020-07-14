14 Июль 2020 2020-07-14T10:39:31+03:00

Список насчитывает около 600 имен врачей, медсестер и других работников, скончавшихся от коронавируса

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Одиннадцать тульских медработников увековечены в списке памяти скончавшихся от COVID-19. Список включает в себя имена врачей, медсестер, санитарок, лаборантов и других медицинских работников, которые бросили все свои силы на борьбу с инфекцией.

Сейчас данный список включает в себя около 600 имен, среди которых 11 принадлежат тулякам:

- Авдовенко Анатолий Леонидович, 60 лет, зав. отделением гнойной хирургии, Новомосковская городская клиническая больница;

- Головина Галина Валерьевна, 44 года, медсестра, Городская больница № 11, Тула;

- Донушкин Алексей Вячеславович, 58 лет, терапевт, Ефремовская районная больница им. А. И. Козлова, г. Ефремов, Тульская область;

- Зыбин Анатолий Анатольевич, 65 лет, водитель скорой помощи, Богородицкая ЦРБ, г. Богородицк, Тульская область;

- Кузин Андрей Евгеньевич, 59 лет, врач-терапевт, больница РЖД, Тула;

- Петровский Игорь Васильевич, заведующий подстанцией СМП, г. Киреевск, Тульская область;

- Покровская Татьяна Борисовна, 62 года, санитарка, Городская больница № 9, Тула;

- Полиенко Игорь Леонидович, 55 лет, хирург, Киреевская ЦРБ, г. Киреевск, Тульская область;

- Симма Анатолий Исаакович, 70 лет, врач-анестезиолог, Больница им. Ваныкина, Тула;

- Филипских Ольга Васильевна, 58 лет, медсестра отделения патологии новорожденных и недоношенных детей, Новомосковская городская клиническая больница;

- Чепель Ирина Робертовна, 58 лет, санитарка, Тульская Областная Клиническая Больница, Тула.

Отметим, что авторы списка памяти уточняют, что данный перечень не претендует быть официальным источником, а создан ими для сохранения памяти о погибших коллегах.

ИСТОЧНИК KP.RU