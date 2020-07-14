2020-07-14T10:20:10+03:00
Спорт

Тульский «Арсенал» пока не ищет главного тренера для команды

Гурам Аджоев назвал вымыслом публикации о том, что тот или иной специалист может возглавить клуб
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Сейчас «Арсенал» не ведет никаких переговоров, связанных с должностью главного тренера команды. Об этом сообщил руководитель клуба Гурам Аджоев «Чемпионату».

- У нас нет никаких кандидатов, никаких списков, мы не ищем главного тренера. Безусловно, нам очень приятно, что сейчас в Тулу практически в ежедневном режиме «отправляют» уважаемых как российских, так и зарубежных специалистов: Сёмина, Рахимова, Гончаренко, Вайсса и других, - заявил Гурам Аджоев. - Это говорит о том, что все последние годы мы работали не зря, подняв тульский «Арсенал» на новую высоту.

Сейчас подготовкой команды к заключительным турам РПЛ Сергей Подпалый и Николай Ковардаев. Под их рководством оружейники выиграли 2 матча из трех.

ИСТОЧНИК KP.RU

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