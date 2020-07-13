13 Июль 2020 2020-07-13T17:47:28+03:00

Всего в инфекционных госпиталях - 854 человека

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В Тульской области 59 человек с коронавирусом находятся в реанимации. На аппаратах ИВЛ - 25 человек.

Сейчас в инфекционных госпиталях находятся 854 человека, из них 15 детей.

Отметим, что 13 июля стало известно о 68 новых случаях заболевания. Трое человек за минувшие сутки скончались. Еще 34 человека выздоровели.

В регионе началось поэтапное возвращение медицинских учреждений к обычному режиму работы. Однако оно будет продолжаться в зависимости от эпидобстановки.

ИСТОЧНИК KP.RU