2020-07-13T17:39:48+03:00
Происшествия

Гражданин Узбекистана чуть было не убил своего тульского собутыльника

Уголовное дело в отношении иностранца передано в суд
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Гражданин Узбекистана чуть было не убил своего тульского собутыльникаГражданин Узбекистана чуть было не убил своего тульского собутыльникаФото: Алексей ФОКИН
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В Арсеньевском районе местная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 53-летнего гражданина Узбекистана. Так, иностранный гражданин оказался буйным и причинил здоровью другого человека тяжкий вред. На него было заведено уголовное дело.

А произошло все ночью 29 апреля этого года. Злоумышленник находился на оот момент в компании своего знакомого, где присутствовали еще и другие люди. Там, распивая алкогольные напитки, между иностранцем и другим мужчиной возникла ссора. Гражданин Узбекистана взял кухонный нож и ударил своего неприятеля лезвием в живот. Отметим, что трагедией этот случай не кончился, а пострадавший остался жив.

Сейчас иностранный гражданин заключён под стражу, а уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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