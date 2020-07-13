В Тульской области начнет работать горячая линия для двойников должников

13 Июль 2020 2020-07-13T17:37:26+03:00

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В УФССП России по Тульской области начнет работать горячая линия для людей, чьи ФИО совпадают с именами должников по исполнительным производствам. Оказавшись в такой ситуации, туляки вынуждены платить по счетам за двойника.

- Ситуации, связанные с ошибочной идентификацией физического лица как должника по исполнительным производствам, происходят вследствие совпадения персональных данных нескольких граждан на стадии оформления и предъявления в службу судебных приставов исполнительных документов, - сообщила врио руководителя УФССП России по Тульской области Екатерина Неменущая.

Для того чтобы избежать мер принудительного исполнения тулякам следует обратиться на горячую линию, а также представить копию паспорта, СНИЛС, ИНН. После этого судебный пристав отменит все наложенные ранее ограничения. А если деньги были взысканы, их вернут обратно.

Телефон горячей линии в УФССП России по Тульской области – (4872) 56-35-40.

ИСТОЧНИК KP.RU