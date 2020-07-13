2020-07-13T17:26:54+03:00
Общество

14 июля туляки с улицы Металлургов останутся без холодной воды

Публикуем список адресов на отключение воды
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Поделиться:
14 июля туляки с улицы Металлургов останутся без холодной воды14 июля туляки с улицы Металлургов останутся без холодной водыФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

С 14 июля в Туле снова начнутся плановые ремонтно-профилактические работы на объектах водоснабжения. Так, многие туляки будут «обезвоженными» в течение дня. Об этом сообщает АО “Тулагорводоканал”.

Завтра, 14 июля, с 10-00 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по адресам:

- ул. Металлургов д.д.2а,2б,2в.

По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской области снова открывают свои двери кафе и рестораны
14 июля туляки с улицы Металлургов останутся без холодной воды
Гражданин Узбекистана чуть было не убил своего тульского собутыльника
В Тульской области сошел с рельсов грузовой поезд: движение в обе стороны восстановлено
В Тульской области 59 человек с коронавирусом находятся в реанимации
В Тульской области начнет работать горячая линия для двойников должников
Гроссмейстер Владимир Егоров из Тулы возглавил рейтинг по русским шашкам
На Черепетском водохранилище в Тульской области женщина попала под моторную лодку
В Тульской области из-за высокой температуры двух школьников не пустили на ЕГЭ
При пожаре на ул. Серебровской в Туле погибли трое: СК возбудил уголовное дело
В Туле госпиталь для пациентов с коронавирусом в манеже «Арсенал» закроют к 1 августа
«Ростелеком» расширил линейку решений для кибербезопасности сервисом взаимодействия с ГосСОПКА