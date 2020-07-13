13 Июль 2020 2020-07-13T17:26:54+03:00

14 июля туляки с улицы Металлургов останутся без холодной воды Фото: Алексей ФОКИН

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С 14 июля в Туле снова начнутся плановые ремонтно-профилактические работы на объектах водоснабжения. Так, многие туляки будут «обезвоженными» в течение дня. Об этом сообщает АО “Тулагорводоканал”.

Завтра, 14 июля, с 10-00 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по адресам:

- ул. Металлургов д.д.2а,2б,2в.

По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU