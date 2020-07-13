14 июля туляки с улицы Металлургов останутся без холодной воды
Публикуем список адресов на отключение воды
14 июля туляки с улицы Металлургов останутся без холодной водыФото: Алексей ФОКИН
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С 14 июля в Туле снова начнутся плановые ремонтно-профилактические работы на объектах водоснабжения. Так, многие туляки будут «обезвоженными» в течение дня. Об этом сообщает АО “Тулагорводоканал”.
Завтра, 14 июля, с 10-00 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по адресам:
- ул. Металлургов д.д.2а,2б,2в.
По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
ИСТОЧНИК KP.RU