В Тульской области снова открывают свои двери кафе и рестораны
Тульская область продолжает оживать после введённых ограничительных мер из-за коронавируса. Сегодня, 13 июля, губернатор региона подписал новые изменения в Указе №41.
Так, с 13 июля в регионе снимается запрет на работу кафе, ресторанов и других точек общепита. Однако, исключение составили кальянные заведения. Однако, при новом запуске заведений общепита, все так же « втени» осталось проведение массовых и развлекательных мероприятий на их территории.
Отметим, что «зелёный свет» пока что не получил и фуд-корт, который находится внутри торгово-развлекательных центров.
ИСТОЧНИК KP.RU