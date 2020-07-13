2020-07-13T17:14:43+03:00
Общество

В Тульской области снова открывают свои двери кафе и рестораны

Запрет на работу общепита сняли 13 июля 2020 года
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Тульская область продолжает оживать после введённых ограничительных мер из-за коронавируса. Сегодня, 13 июля, губернатор региона подписал новые изменения в Указе №41.

Так, с 13 июля в регионе снимается запрет на работу кафе, ресторанов и других точек общепита. Однако, исключение составили кальянные заведения. Однако, при новом запуске заведений общепита, все так же « втени» осталось проведение массовых и развлекательных мероприятий на их территории.

Отметим, что «зелёный свет» пока что не получил и фуд-корт, который находится внутри торгово-развлекательных центров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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