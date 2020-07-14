В Тульской области внесли новые коррективы в коронавирусные ограничения
Фото: Алексей ФОКИН
До 27 июля в Тульской области будут действовать ограничительные меры, введенные в связи с неблагоприятной эпид обстановкой в регионе. Так, 13 июля, губернатор Алексей Дюмин подписал новые изменения в Указе № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».
Так. Основываясь на новые коррективы, в Тульской области снова продлевается запрет на:
- проведение массовых мероприятий,
- работу развлекательных и досуговых организаций,
- фуд-корты в ТРЦ.
Однако, есть и хорошие новости. По новым поправкам в регионе снова разрешается деятельность:
- организаций дополнительного образования,
- точек общепита: кафе и рестораны, за исключением кальянных.
- проведение деловых и других мероприятий на своей территорий. Исключения составляют массовые увеселительные форматы - свадьбы, корпоративы, юбилеи.
С 15 июля снова войдут в штатный режим работы полустационарные отделения для несовершеннолетних и кабинетов ранней помощи в учреждениях социального обслуживания.