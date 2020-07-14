В Тульской области внесли новые коррективы в коронавирусные ограничения Фото: Алексей ФОКИН

До 27 июля в Тульской области будут действовать ограничительные меры, введенные в связи с неблагоприятной эпид обстановкой в регионе. Так, 13 июля, губернатор Алексей Дюмин подписал новые изменения в Указе № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

Так. Основываясь на новые коррективы, в Тульской области снова продлевается запрет на:

- проведение массовых мероприятий,

- работу развлекательных и досуговых организаций,

- фуд-корты в ТРЦ.

Однако, есть и хорошие новости. По новым поправкам в регионе снова разрешается деятельность:

- организаций дополнительного образования,

- точек общепита: кафе и рестораны, за исключением кальянных.

- проведение деловых и других мероприятий на своей территорий. Исключения составляют массовые увеселительные форматы - свадьбы, корпоративы, юбилеи.

С 15 июля снова войдут в штатный режим работы полустационарные отделения для несовершеннолетних и кабинетов ранней помощи в учреждениях социального обслуживания.