13 Июль 2020 2020-07-13T16:03:26+03:00

В регионе наметилась тенденция к снижению заболеваемости

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В Туле госпиталь для пациентов с коронавирусом в манеже «Арсенал» закроют к 1 августа. Здесь размещено 208 коек.

Это обусловлено снижением роста заболеваемости коронавирусом. Также постепенно начнут работать в штатном режиме и другие инфекционном госпитали.

Среди них - инфекционный стационар на базе Тульской областной больницы №2, инфекционное отделение больницы скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина и госпиталь на базе Тульской областной больницы №1.

ИСТОЧНИК KP.RU