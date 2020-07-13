В Туле госпиталь для пациентов с коронавирусом в манеже «Арсенал» закроют к 1 августа
В регионе наметилась тенденция к снижению заболеваемости
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В Туле госпиталь для пациентов с коронавирусом в манеже «Арсенал» закроют к 1 августа. Здесь размещено 208 коек.
Это обусловлено снижением роста заболеваемости коронавирусом. Также постепенно начнут работать в штатном режиме и другие инфекционном госпитали.
Среди них - инфекционный стационар на базе Тульской областной больницы №2, инфекционное отделение больницы скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина и госпиталь на базе Тульской областной больницы №1.
ИСТОЧНИК KP.RU