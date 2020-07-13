В Тульской области сняли ограничения на проведение деловых мероприятий

13 Июль 2020 2020-07-13T15:48:31+03:00

Их смогут проводить организации на своих территориях

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В Тульской области сняли ограничения на проведение деловых и других мероприятий. Их смогут проводить организации на своих территориях. При этом они должны соблюдать требования санитарно-эпидемиологической безопасности.

Однако проведение массовых мероприятий, работа развлекательных и досуговых организаций в регионе запрещены. Ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, продлевается до 27 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU