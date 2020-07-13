2020-07-13T15:28:10+03:00
Происшествия

В Тульской области проверят сеть магазинов алкогольной продукции

Большое количество нареканий поступает от жителей региона
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тульской области проверят сеть магазинов алкогольной продукции. Такое поручение дал глава региона.

Причиной стало большое количество жалоб от жителей региона. В частности, речь идет о продаже алкогольной продукции несовершеннолетним.

Организовать проверку губернатор попросил начальника УМВД России по Тульской области Сергея Галкина и прокурора области Романа Праскова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Туле госпиталь для пациентов с коронавирусом в манеже «Арсенал» закроют к 1 августа
«Ростелеком» расширил линейку решений для кибербезопасности сервисом взаимодействия с ГосСОПКА
В Тульской области сняли ограничения на проведение деловых мероприятий
Еще безопаснее и удобнее — «Ростелеком» доработал приложение «Биометрия»
В Тульской области возобновят работу кружки и секции
В Тульской области проверят сеть магазинов алкогольной продукции
В Тульской области мужчина скончался после падения с квадроцикла
В Тульской области водитель иномарки сбил пятилетнего мальчика на самокате
В Тульской области дети на питбайках не поделили дорогу
На трех пьяных жителей Киреевского района составили протоколы
Житель Тульской области украл из чужой машины 11 пачек семечек и орехов
Карта распространения коронавируса в Тульской области на 13 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Видео последствий схода грузового поезда в Тульской области опубликовано СК
В Тульской области ссора завершилась убийством женщины
Погода в Туле 13 июля: переменная облачность, +27 градусов, дождь
12 июля в Туле продолжают раздавать питьевую воду
Губернатор Тульской области поздравил команду "Арсенала" с победой над тамбовцами
Тульский "Арсенал" одержал победу в матче с "Тамбовом"
12 июля за порядком в Туле проследит дежурный сотрудник администрации
Губернатор Тульской области поздравил жителей региона с Днем российской почты
12 июля в Тульской области разогреет до +28
В Туле снова раздают бесплатную питьевую воду