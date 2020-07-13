В Тульской области проверят сеть магазинов алкогольной продукции
Большое количество нареканий поступает от жителей региона
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В Тульской области проверят сеть магазинов алкогольной продукции. Такое поручение дал глава региона.
Причиной стало большое количество жалоб от жителей региона. В частности, речь идет о продаже алкогольной продукции несовершеннолетним.
Организовать проверку губернатор попросил начальника УМВД России по Тульской области Сергея Галкина и прокурора области Романа Праскова.
ИСТОЧНИК KP.RU