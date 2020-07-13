В Тульской области мужчина скончался после падения с квадроцикла
Квадроцикл не был зарегистрирован
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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11 июля в 23.10 на 203 км дороги «Золотое Кольцо» (КТМР) Новомосковского района произошло ДТП.
41-летний мужчина без мотошлема на высокой скорости упал с квадроцикла. В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия.
Квадроцикл не был зарегистрирован и не имел номеров. Также отсутствовали права на управление транспортным средством у погибшего.
ИСТОЧНИК KP.RU