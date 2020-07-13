В Тульской области мужчина скончался после падения с квадроцикла

13 Июль 2020 2020-07-13T14:35:29+03:00

Квадроцикл не был зарегистрирован

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11 июля в 23.10 на 203 км дороги «Золотое Кольцо» (КТМР) Новомосковского района произошло ДТП.

41-летний мужчина без мотошлема на высокой скорости упал с квадроцикла. В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия.

Квадроцикл не был зарегистрирован и не имел номеров. Также отсутствовали права на управление транспортным средством у погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU