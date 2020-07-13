В Тульской области водитель иномарки сбил пятилетнего мальчика на самокате

13 Июль 2020 2020-07-13T14:10:07+03:00

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11 июля в 17-45 на улице Советско-Чехословацкой Дружбы в Щекине произошло ДТП. 37-летний мужчина на автомобиле «Mazda CX-7» наехал на пешехода, 5-летнего мальчика.

По предварительной информации, ребенок пересекал проезжую часть дороги на самокате слева направо по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП мальчик получил различные травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU