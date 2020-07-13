На трех пьяных жителей Киреевского района составили протоколы

13 Июль 2020 2020-07-13T12:41:18+03:00

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В поселке Бородинский Киреевского района полицейские составили 3 протокола на местных жителей. Два из них за распитие алкоголя в общественном месте, один – за управление автомобилем в состоянии опьянения. Таковы итоги рейда, который состоялся вечером 12 июля.

Решение о их проведении принял начальник УМВД Сергей Галкин по результатам совместного приёма граждан, состоявшегося на минувшей неделе в населенном пункте. Полицейские ППС и сотрудники ГИБДД особое внимание уделяли выявлению и пресечению нарушений общественного порядка, осуществляли надзор за дорожным движением.

ИСТОЧНИК KP.RU