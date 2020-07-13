Житель Тульской области украл из чужой машины 11 пачек семечек и орехов

13 Июль 2020 2020-07-13T12:29:00+03:00

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В Ефремовском районе молодой человек обокрал припаркованной на улице ВАЗ-2114. Машину оставил владелец на вечер и ночь около одного из домов в поселке на территории района.

Парень смогу открыть автомобиль имевшимся у него похожим ключом. После этого забрал 11 упаковок с семечками и орешками и скрылся.

Обнаружив пропажу, владелец обратился в полицию. На след преступника указала служебно-разыскная собака. Похитителем оказался 22-летний безработный молодой человек, живущий в доме, около которого была припаркована машина.

Подозреваемый признался в содеянном. В полиции устанавливают обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU