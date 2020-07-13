2020-07-13T12:00:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Тульской области на 13 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем, как поменялась статистика в районах региона
Мария ВЛАСОВА
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Карта распространения коронавируса в Тульской областиКарта распространения коронавируса в Тульской области
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13 июля стало известно о 68 новых случаях заболевания коронавирусом. Вот как расположились районы и города по количеству пациентов:

Тула - 3 006

Донской - 185

Алексинский район - 384

Арсеньевский район - 18

Белевский район - 68

Богородицкий район - 327

Веневский район - 189

Воловский район - 102

Дубенский район - 20

Ефремовский район - 481

Заокский район - 137

Каменский район - 36

Кимовский район - 198

Киреевский район - 521

Куркинский район - 46

р.п. Новогуровский - 24

Новомосковский район - 513

Одоевский район - 30

Плавский район - 106

Суворовский район - 44

Тепло-Огаревский район - 102

Узловский район - 344

Чернский район - 67

Щекинский район - 471

Ясногорский район - 149

ИСТОЧНИК KP.RU

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