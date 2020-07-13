Карта распространения коронавируса в Тульской области на 13 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
13 июля стало известно о 68 новых случаях заболевания коронавирусом. Вот как расположились районы и города по количеству пациентов:
Тула - 3 006
Донской - 185
Алексинский район - 384
Арсеньевский район - 18
Белевский район - 68
Богородицкий район - 327
Веневский район - 189
Воловский район - 102
Дубенский район - 20
Ефремовский район - 481
Заокский район - 137
Каменский район - 36
Кимовский район - 198
Киреевский район - 521
Куркинский район - 46
р.п. Новогуровский - 24
Новомосковский район - 513
Одоевский район - 30
Плавский район - 106
Суворовский район - 44
Тепло-Огаревский район - 102
Узловский район - 344
Чернский район - 67
Щекинский район - 471
Ясногорский район - 149
ИСТОЧНИК KP.RU