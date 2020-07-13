В Тульской области ссора завершилась убийством женщины
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего
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В поселке Умчино Щекинского района между жителями населенного пункта произошел конфликт. Один из них взялся за огнестрельное оружие и выстрелил в женщину. От полученных ранений последняя скончалась в больнице, куда была сразу же доставлена.
Следственным отделом по городу Щекино СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье "убийство".
Осмотр места происшествия уже проведен, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и человека, совершившего преступление.
ИСТОЧНИК KP.RU