В Тульской области ссора завершилась убийством женщины

13 Июль 2020 2020-07-13T12:01:26+03:00

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В поселке Умчино Щекинского района между жителями населенного пункта произошел конфликт. Один из них взялся за огнестрельное оружие и выстрелил в женщину. От полученных ранений последняя скончалась в больнице, куда была сразу же доставлена.

Следственным отделом по городу Щекино СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Осмотр места происшествия уже проведен, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и человека, совершившего преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU