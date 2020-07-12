Губернатор Тульской области поздравил команду "Арсенала" с победой над тамбовцами

12 Июль 2020 2020-07-12T11:51:50+03:00

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Вчера, 11 июля, тульский “Арсенал” сыграл матч с тамбовским “Тамбовом” на поле Центрального стадиона в областной столице. Игра состоялась в 16:00 и закончилась победой туляков над тамбовскими гостями со счетов 2:1.

При этом, это была последняя домашняя встреча “Арсенала” в этом сезоне в рамках РПЛ. С яркой победой тульских футболистов поздравил глава региона Алексей Дюмин.

- Наши футболисты отыграли собранно, проявили волевой характер и одержали верх над соперником. Это важные очки, которые помогут команде укрепиться в турнирной таблице, - отметил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU