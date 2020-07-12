2020-07-12T11:42:35+03:00
Спорт

Тульский "Арсенал" одержал победу в матче с тамбовским "Тамбовом"

Игра закончилась со счетом 2:1
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Тульский "Арсенал" одержал победу в матче с тамбовским "Тамбовом"Тульский "Арсенал" одержал победу в матче с тамбовским "Тамбовом"Фото: материалы пресс-служб
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В субботу, 11 июля, на Центральном стадионе в Туле встретились команды тульского “Арсенала” и тамбовского “Тамбова”. Эта игра обернулась яркой победой для “оружейников”. Матч закончился победой тульской команды со счетом 2:1.

Два победных мяча забили футболисты “Арсенала” Луценко и Пантелеев. Счет был открыт «арсенальцами» на 28-й минуте матча, а решающий мяч в ворота соперника забил Луценко забил на на 84-й минуте.

Отметим, что это была последняя домашняя встреча “Арсенала” в этом сезоне. Следующая игра для красно-желтых состоится 15 июля в Екатеринбурге 15 июля. Там тульские футболисты встретятся с командой “Урал”.

ИСТОЧНИК KP.RU

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