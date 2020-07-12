Тульский "Арсенал" одержал победу в матче с тамбовским "Тамбовом"

12 Июль 2020 2020-07-12T11:42:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 11 июля, на Центральном стадионе в Туле встретились команды тульского “Арсенала” и тамбовского “Тамбова”. Эта игра обернулась яркой победой для “оружейников”. Матч закончился победой тульской команды со счетом 2:1.

Два победных мяча забили футболисты “Арсенала” Луценко и Пантелеев. Счет был открыт «арсенальцами» на 28-й минуте матча, а решающий мяч в ворота соперника забил Луценко забил на на 84-й минуте.

Отметим, что это была последняя домашняя встреча “Арсенала” в этом сезоне. Следующая игра для красно-желтых состоится 15 июля в Екатеринбурге 15 июля. Там тульские футболисты встретятся с командой “Урал”.

ИСТОЧНИК KP.RU