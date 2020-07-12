12 июля за порядком в Туле проследит дежурный сотрудник администрации

12 Июль 2020 2020-07-12T10:21:43+03:00

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Сегодня, 12 июля, в Туле назначен дежурный по городу. Так за порядком в городе проследит один из работников администрации в дежурном режиме.

12 июля на пост дежурного заступил заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Дмитрий Владимирович Борисов.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 – (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).

ИСТОЧНИК KP.RU