12 июля за порядком в Туле проследит дежурный сотрудник администрации
Сегодня дежурным числится Дмитрий Борисов
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Сегодня, 12 июля, в Туле назначен дежурный по городу. Так за порядком в городе проследит один из работников администрации в дежурном режиме.
12 июля на пост дежурного заступил заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Дмитрий Владимирович Борисов.
По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 – (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).
ИСТОЧНИК KP.RU