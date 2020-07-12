Губернатор Тульской области поздравил жителей региона с Днем российской почты

12 Июль 2020 2020-07-12T10:13:43+03:00

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12 июля в стране отмечается праздник День российской почты. И туляки стали не исключением. Свой День так же празднуют сегодня и тульские почтальоны и другие работники почтовых служб.

С Днем российской почты туляков официально поздравил губернатор региона Алексей Дюмин в своем официальном обращении.

-Уважаемые сотрудники и ветераны почтовой связи! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

На протяжении всей своей многовековой истории почта остается неотъемлемой частью жизни общества. Сегодня это по-прежнему одна из системообразующих отраслей в нашей стране. В ее работу активно внедряются современные технологии.

Однако самая важная роль неизменно отводится людям – почтальонам, операторам и многим другим сотрудникам, которые ответственно работают на своих постах.

В непростой эпидемиологической ситуации, с которой наша страна, как и весь мир, столкнулась в 2020 году, вы не прекращали ежедневно трудиться. Несмотря на сложные условия, доставляли жителям почтовые отправления, корреспонденцию, социальные выплаты.

Спасибо вам за самоотверженность, внимание и верность профессии.

Желаю вам здоровья, успехов и благополучия!, - говорится в поздравлении губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU