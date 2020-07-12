12 Июль 2020 2020-07-12T09:52:46+03:00

12 июля в Тульской области разогреет до +28 Фото: Алексей ФОКИН

Публикуем прогноз погоды на 12 июля 2020 года

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Сегодня, 12 июля, туляков порадует жаркая летняя погода и ясное небо над головой. В дневное время столбик термометра поднимется до +27...28 градусов, а вечером ожидается +19... +28 градуса.

Ветер будет дуть умеренный южный со скоростью 2,8 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы — 742 мм.рт.ст.

Завтра же, 13 июля, в Туле ожидается жара до +26 градусов, однако снова весь день будут проливать небольшие дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU