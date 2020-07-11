Кресло главного врача тульского онкодиспансера снова займет Дмитрий Истомин

11 Июль 2020 2020-07-11T12:31:03+03:00

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10 июля стало известно о новых кадровых изменениях в тульском онкодиспансера. Так на кресло главного врача учреждения снова назначен Дмитрий Истомин.

Отметим, что ранее он уже занимал кресло руководителя данного медучреждения, но ушел в отставку по собственному желанию. За время работы вонкологическом диспансере он повысил эффективность раннего выявления злокачественных новообразований и улучшил качество работы смотровых кабинетов, а также внедрил новый метод диагностики рака женской репродуктивной системы на ранних стадиях. После увольнения он ушел в направление пластической хирургии.

С 13 июля Истомин снова начнет свою трудовую деятельность в онкодиспансере.

ИСТОЧНИК KP.RU